Срок рассмотрения заявлений на маткапитал предложили сократить

Срок обработки заявлений на маткапитал предложили сократить на пять дней Ведомства должны будут реагировать на запросы граждан, желающих получить государственную субсидию, в течение пяти рабочих дней вместо десяти Правительство России рассмотрит законопроект о сокращении срока обработки заявлений на распоряжение материнским капиталом.
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