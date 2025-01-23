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Срок рассмотрения заявлений на маткапитал предложили сократить

Срок рассмотрения заявлений на маткапитал предложили сократить

Срок обработки заявлений на маткапитал предложили сократить на пять дней Ведомства должны будут реагировать на запросы граждан, желающих получить государственную субсидию, в течение пяти рабочих дней вместо десяти Правительство России рассмотрит законопроект о сокращении срока обработки заявлений на распоряжение материнским капиталом.

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