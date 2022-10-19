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Экс-вратарь ЦСКА Новиков о словах Федотова: «Зачем выносить это на КДК? Они уверены, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском?»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о конфликте между Федотовым и Абаскалем.  Ранее стало известно, что КДК РФС оценит поведение тренеров на дерби.

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