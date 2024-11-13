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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селюк о словах Дзюбы про агентов: «В Европу его никто не подписал. С неправильными людьми работал, и эти высказывания – определенные обиды»

Форвард «Акрона» ранее заявил: «Агенты в российском футболе – зло, они не нужны. Когда у него 10-15 человек в системе, он не будет усираться ради одного – терпи, обтекай, лет через пять выстрелим.

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