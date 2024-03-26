Мэр Братска обратился к гражданам в связи с трагическими событиями в Подмосковье

Теракт в Подмосковье вызвал массовую волну скорби и возмущения по всей стране. В знак траура и единства с родными погибших, братчане организовали стихийный мемориал у большого уличного экрана возле администрации города, где каждый может оставить цветы и игрушки в память о жертвах.