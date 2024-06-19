Гравитация без массы: физики выдвинули гипотезу, переворачивающую представление о всем сущем

Может ли существовать гравитация без массы? И законы небесной механики Ньютона, и теория относительности Эйнштейна исходят из того, что гравитационное взаимодействие определяется именно массой и невозможно без нее.
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