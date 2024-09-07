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    пусть сами решают свою Судьбу, но только за свои деньги.Абхазские метания...
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Абхазские метания: хватит кормить Кавказ?

Абхазские метания: хватит кормить Кавказ?

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Реплика. Тут скандал на ровном месте образовался, а некоторые комментаторы с огромным удивлением обнаружили, что у вегетарианского российского начальства кое-что отчётливо в штанах звякнуло.

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Комментарии
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Кошмар
Вот тварь укрозадая. Может быть, ещё и Южную Осетию грузинам отдать, а заодно и Северную? А Донбасс Украине? Размечталась троллиха. Абхазы сами решат свою судьбу, без советов укротроллей.
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1 час.
В
Владимир
Есть договоры. Они должны выполняться. Зачем ломать копья. Подписал-выполняй. Не выполняешь-получи. А рыбку съесть, и на флагшток сесть, не получится!!! Да и в Руководстве России все меньше дилетантов.......
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46 мин.
ЮБ
Юрий Бобров
пусть сами решают свою Судьбу, но только за свои деньги.
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2 мин.

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