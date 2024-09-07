Абхазские метания: хватит кормить Кавказ?

Кошмар Вот тварь укрозадая. Может быть, ещё и Южную Осетию грузинам отдать, а заодно и Северную? А Донбасс Украине? Размечталась троллиха. Абхазы сами решат свою судьбу, без советов укротроллей.

В Владимир Есть договоры. Они должны выполняться. Зачем ломать копья. Подписал-выполняй. Не выполняешь-получи. А рыбку съесть, и на флагшток сесть, не получится!!! Да и в Руководстве России все меньше дилетантов.......