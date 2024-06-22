К 2050 году дефицит воды в Узбекистане может достичь 15-25%

В последние годы мировое сообщество обеспокоено проблемами засухи и дефицита воды. Ожидается, что изменение климата приведет к таянию до 50% ледников Тянь-Шаня и Памира к 2050 году, а также увеличит спрос на воду в Центральной Азии до 50%.