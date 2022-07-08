www.techinsider Как ученый предложил новые подходы к устранению остаточных колебаний космических конструкций Доцент кафедры «Проектирование и прочность авиационно-ракетных и космических изделий» МАИ и старший научный сотрудник Института прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН) Сергей Русских работает над докторской диссертацией, где предлагает инновационные решения важных фундаментально-прикладных задач в области линейной и нелинейной механики управляемых космических конструкций.