Славянская доктрина

6 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Сказка ложь, да в ней намёк...В вечернем небе н...
  • ММ
    Власти США пришла жопа!Хуже, чем революц...
  • Юрий Ильинов
    Россия может вести переговоры с США о сотрудничестве в космосе только после отмены американских санкций против россий...«Роскосмос» и NAS...

Как ученый предложил новые подходы к устранению остаточных колебаний космических конструкций

Как ученый предложил новые подходы к устранению остаточных колебаний космических конструкций

www.techinsider   Как ученый предложил новые подходы к устранению остаточных колебаний космических конструкций Доцент кафедры «Проектирование и прочность авиационно-ракетных и космических изделий» МАИ и старший научный сотрудник Института прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН) Сергей Русских работает над докторской диссертацией, где предлагает инновационные решения важных фундаментально-прикладных задач в области линейной и нелинейной механики управляемых космических конструкций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх