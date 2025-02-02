Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

Купила убитую избушку за бесценок и вдохнула в нее новую жизнь. Смотрите, какой красивый домик!

Купила убитую избушку за бесценок и вдохнула в нее новую жизнь. Смотрите, какой красивый домик!

Этот необычный желтый домик находится в 65 км от МКАД — в деревушке Горчухино. Смотришь на фотографии и ловишь себя на мысли: эх, вот бы мне такую дачку! И даже не верится, что еще несколько лет назад этот уютный деревянный дом выглядел совсем иначе.

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Комментарии
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Лилия Васильева
Ах как красиво!!!
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12 час.
Надежда Каштанова
красотень
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11 час.
B
BaTaNya
Два совершенно разных дома, а не &quot;из не сотворила&quot;
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11 час.
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