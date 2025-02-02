Купила убитую избушку за бесценок и вдохнула в нее новую жизнь. Смотрите, какой красивый домик!

Этот необычный желтый домик находится в 65 км от МКАД — в деревушке Горчухино. Смотришь на фотографии и ловишь себя на мысли: эх, вот бы мне такую дачку! И даже не верится, что еще несколько лет назад этот уютный деревянный дом выглядел совсем иначе.