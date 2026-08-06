НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Даку о «Спартаке»: «Команда из 90 минут 80 может проводить в атаке, для меня это плюс, больше шансов отличиться. С таким сильным составом можно рассчитывать на большой успех»

Мирлинд Даку высказался о стиле игры « Спартака ».  – Обсуждали с Карседо, как изменятся твои функции на поле с переходом в «Спартак»?  – Конечно, мы об этом говорили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии