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США: Москву предупредили о «Крокус Сити» за несколько недель до нападения

Более чем за две недели до того, как в результате смертельного нападения на «Крокус Сити Холл» в Москве погибло почти 150 человек, США предупредили Россию, что популярная концертная площадка является вероятной целью террористов.

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