Еще одно предсказание Жириновского сбылось: Израиль нанес удар по Ирану Елена ГалицкаяСнова голос бывшего депутата Владимира Жириновского оказался пророческим, когда Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске.
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