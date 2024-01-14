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Когда пупок не на месте: дочь Пригожина пожертвовала годовалым сыном ради красоты

Когда пупок не на месте: дочь Пригожина пожертвовала годовалым сыном ради красоты

Наследница продюсера вплотную приблизилась к фигуре своей мечты. Иосиф Пригожин с дочерью Данаей соцсетиТолько недавно дочь Иосифа Пригожина Даная рассказывала, что ей приходится работать таксистом, чтобы прокормить свою семью, состоящую из мужа и маленького сына.

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