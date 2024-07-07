Врач Белопольский: ходить в туалет для мочеиспускания нужно 6-10 раз в сутки

В норме ходить в туалет для мочеиспускания нужно 6-10 раз в сутки. Если это число превышено, то можно говорить о частом мочеиспускании, которое может быть вызвано нарушением гормонального фона, заболеваниями мочевого пузыря, почек, а также некоторыми андрологическими, гинекологическими и эндокринными патологиями.