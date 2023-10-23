Путин поручил увеличить лотерейные отчисления на российский спорт Юлия СавельеваПрезидент России уверен, что повышение целевых отчислений от проводимых в стране лотерей позитивно повлияет на развитие спорта.
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