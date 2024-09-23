Жареха для Ивана Грозного. Пробую повторить блюдо ярославского ресторана

Здравствуйте, уважаемые читатели моего канала. Мои подписчики знают, что недавно я побывала в прекрасном русском городе Ярославле, где мне посчастливилось посетить очень атмосферный тематический ресторан "Иоанн Васильевич".
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