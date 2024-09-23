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Будет вкусно

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  • Ирина Николаева
    странно...всё сырое...а картофель предварительно отварить...🤭Жареха для Ивана ...
  • Григорий Викторов
    Вот и я, хотел предложить поменять картофель на репу - исторической правды ради.Жареха для Ивана ...
  • Михаил Васильев
    Автор перепутал картофель с репой!Жареха для Ивана ...

Жареха для Ивана Грозного. Пробую повторить блюдо ярославского ресторана

Жареха для Ивана Грозного. Пробую повторить блюдо ярославского ресторана

Здравствуйте, уважаемые читатели моего канала.    Мои подписчики знают, что недавно я побывала в прекрасном русском городе Ярославле, где мне посчастливилось посетить очень атмосферный тематический ресторан "Иоанн Васильевич".

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Комментарии
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Михаил Васильев
Автор перепутал картофель с репой!
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14 час.
Григорий Викторов
Вот и я, хотел предложить поменять картофель на репу - исторической правды ради.
Ответить
12 час.
Ирина Николаева
странно...всё сырое...а картофель предварительно отварить...🤭
Ответить
6 час.

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