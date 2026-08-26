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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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61% – Медведев вылетит из топ-10 рейтинга ATP до конца 2027 года

Даниил Медведев проиграл 4 из 5 последних матчей во всех турнирах. 26 августа 8-й номер рейтинга ATP уступил 92-й ракетке мира Мартину Дамму в первом матче на турнире в Уинстон-Салеме.

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