Брат лидера Никарагуа Умберто Ортега Сааведра скончался в возрасте 77 лет

Брат президента Никарагуа Даниэля Ортеги Умберто Ортега Сааведра скончался на территории Манагуа. Ему было 77 лет, сообщил портал El 19 digital со ссылкой на военный учебный госпиталь «Алехандро Давила Боланьос».
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