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Спички - не игрушка

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Одна "вода": что содержит полный текст соглашения между США и Украиной об ископаемых

Одна "вода": что содержит полный текст соглашения между США и Украиной об ископаемых

БлокнотРУ Опубликован полный текст соглашения об ископаемых между США и Украиной. Документ сформулирован так, что не потребует ратификации в Верховной Раде.

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