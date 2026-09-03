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Соучредитель BitMEX во втором квартале 2026 года внес 75% пожертвований в пользу Reform UK

Соучредитель BitMEX во втором квартале 2026 года внес 75% пожертвований в пользу Reform UK

Согласно данным Избирательной комиссии Великобритании, пожертвования соучредителя BitMEX Бена Дело в пользу партии Reform UK составили около трех четвертей от $7,3 млн, полученных ею во втором квартале 2026 года.

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