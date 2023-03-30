ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 марта 2023 года

Энергетический прогноз на тридцатое марта две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1159 =Вы не одиноки; со временем найдутся душевно близкие вам люди, способные увидеть и оценить вас настоящих = Главное, не изменяйтесь ни для кого, если вы не хотите, а делайте больше, живите проще и никогда не прекращайте движение =Достижение Гармонии, исходя из Канона Дополнительности, и есть главная задача испытаний Материального Мира = "Если одна чаша весов падает - другая поднимается, всё выравнивается.