В Сочи продолжаются проверочные мероприятия по выявлению бывших иностранцев, не вставших на воинский учет

В Сочи офицерами 385 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с представителями иных правоохранительных органов и военного комиссариата проведено очередное рейдовое мероприятие по выявлению уклоняющихся от постановки на воинский учет натурализованных граждан России.