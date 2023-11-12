360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 269 подписчиков

Кинолог Голубев: еда со стола приводит к ранней смерти собак

Кинолог Голубев: еда со стола приводит к ранней смерти собак

Питание с хозяйского стола, отказ от вакцинации и самовыгул могут стоить жизни домашнему любимцу. О том, как защитить здоровье собаки, президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА «Новости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх