Кинолог Голубев: еда со стола приводит к ранней смерти собак

Питание с хозяйского стола, отказ от вакцинации и самовыгул могут стоить жизни домашнему любимцу. О том, как защитить здоровье собаки, президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА «Новости».
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