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Первый месяц работы городской электрички: пассажиропоток вырос почти на 9%

Первый месяц работы городской электрички: пассажиропоток вырос почти на 9%

По данным Северной пригородной пассажирской компании, с запуском первого этапа городской электрички и открытием станций «Красная Талка» и «Курьяново» количество перевезённых пассажиров на «Орланах» в августе увеличилось на 8,8 %.

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