Расчет РСЗО «Град» группировки «Днепр» показал боевую работу в зоне СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» уничтожают артиллерийские батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады с боеприпасами, разрушают замаскированные оборонительные сооружения, пункты управления, вооружение и военную технику на херсонском направлении специальной военной операции.
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