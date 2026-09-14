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Газета.ру

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В пресс-службе "Макс" пообещали адаптировать мессенджер под складной iPhone

В пресс-службе "Макс" пообещали адаптировать мессенджер под складной iPhone

Интерфейс национального мессенджера «Макс» будет адаптирован под новый складной iPhone Duo, несмотря на удаление из App Store.

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