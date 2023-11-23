Многонациональные бандиты ставили детей на колени в Москве

Валерий Протасов Ещё страшнее массовые угрожающие выступления мигрантов. Надо задействовать военных и спецназ. Других способов не остаётся. По сути нам объявлена война с захватом территорий и массовым терроризмом.

Николай Кузнецов Интересно сколько тут правды? Видел только мутные изображения двух неизвестных мужичков, а кто и что непонятно.