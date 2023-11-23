# Чернильница Сегодня у нас действительно многонациональная история, главными «героями» которой стали друзья-товарищи из России и Средней Азии.
Многонациональные бандиты ставили детей на колени в Москве
Комментарии
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Валерий Протасов
Ещё страшнее массовые угрожающие выступления мигрантов. Надо задействовать военных и спецназ. Других способов не остаётся. По сути нам объявлена война с захватом территорий и массовым терроризмом.
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6 мин.
Николай Кузнецов
Интересно сколько тут правды? Видел только мутные изображения двух неизвестных мужичков, а кто и что непонятно.
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3 мин.
Валерий Протасов
Даже если тут только половина правды, то отвечать нужно жестоко, не пускать слюни. Позор, до чего дошли люди!
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48 сек.
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