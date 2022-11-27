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Сверхновую, вспыхнувшую в 1054 году, упоминают и китайские, и арабские астрономы

Сверхновую, вспыхнувшую в 1054 году, упоминают и китайские, и арабские астрономы

﻿﻿4 июля 1054 года относительно близко к Солнцу взорвалась сверхновая SN 1054, которая теперь превратилась в Крабовидную туманность.

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