Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Лет восемь, чтобы тапочки шила!»: поездка «бесправной» 27-летней «Б» на Bentley стоила жизни московскому бизнесмену на мотоцикле

«Лет восемь, чтобы тапочки шила!»: поездка «бесправной» 27-летней «Б» на Bentley стоила жизни московскому бизнесмену на мотоцикле

В соцсетях, как только были озвучены детали биографии и «особенностей вождения» особы, начались массовые призывы к «нулевой терпимости» и судить её также, как когда-то Михаила Ефремова – тот, напомним, за пьяную аварию в столице получил почти максимально возможное наказание.

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Профиль пользователя леонид рыбаков
леонид рыбаков

продажность порождает вседозволенность ---наша власть создала прослойку между народом и небожителями И эта прослойка в рот смотрит и ждет приказа от выше стоящего а приказ есть своих не трогать без вас рядовых разберемся и имеем то что имеем ПРОБЛЕМА У ДЕВОЧКИ ОДНА НЕ С ПРОСТЫМ ЧЕЛОМ СТОЛКНУЛАСЬ ШУМА МНОГО ----   БЕЗНАКАЗАННОСТЬ И КОРРУПЦИЯ РАЗЪЕДАЕТ КАК РЖА СТРАНУ ---ИСТОРИЯ ДАЖЕ ДРЕВНЕГО РИМА НЕ УЧИТ ЧТО РАСПУЩЕННОСТЬ И КОРРУПЦИЯ РАЗВАЛИЛА ИМПЕРИЮ

Профиль пользователя Виктор Гайдуков
Виктор Гайдуков

Безнаказанность порождает безответственность. Очевидно, что ее вина, как следствие бездействия власть имущих чиновников,  да и необъективности некоторых законов. Не оплатила своевременно штраф, получи предупиеждение и увеличение суммы штрафа в 10 раз. Не оплатила в срок и этот штраф, уголовная ответственрость и лишение прав года на два. Совершила ДТП без прав, получи срок и конфискацию автомобиля. Ненадо выращивать преступников, надо людей воспитыаать