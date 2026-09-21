«Лет восемь, чтобы тапочки шила!»: поездка «бесправной» 27-летней «Б» на Bentley стоила жизни московскому бизнесмену на мотоцикле

В соцсетях, как только были озвучены детали биографии и «особенностей вождения» особы, начались массовые призывы к «нулевой терпимости» и судить её также, как когда-то Михаила Ефремова – тот, напомним, за пьяную аварию в столице получил почти максимально возможное наказание.
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продажность порождает вседозволенность ---наша власть создала прослойку между народом и небожителями И эта прослойка в рот смотрит и ждет приказа от выше стоящего а приказ есть своих не трогать без вас рядовых разберемся и имеем то что имеем ПРОБЛЕМА У ДЕВОЧКИ ОДНА НЕ С ПРОСТЫМ ЧЕЛОМ СТОЛКНУЛАСЬ ШУМА МНОГО ---- БЕЗНАКАЗАННОСТЬ И КОРРУПЦИЯ РАЗЪЕДАЕТ КАК РЖА СТРАНУ ---ИСТОРИЯ ДАЖЕ ДРЕВНЕГО РИМА НЕ УЧИТ ЧТО РАСПУЩЕННОСТЬ И КОРРУПЦИЯ РАЗВАЛИЛА ИМПЕРИЮ
Дааа уж... Ребус - кроссворд.
Безнаказанность порождает безответственность. Очевидно, что ее вина, как следствие бездействия власть имущих чиновников, да и необъективности некоторых законов. Не оплатила своевременно штраф, получи предупиеждение и увеличение суммы штрафа в 10 раз. Не оплатила в срок и этот штраф, уголовная ответственрость и лишение прав года на два. Совершила ДТП без прав, получи срок и конфискацию автомобиля. Ненадо выращивать преступников, надо людей воспитыаать