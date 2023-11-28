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Закон и Порядок

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Украина хочет избавиться от всех "русских жестов" для глухих

Украина хочет избавиться от всех "русских жестов" для глухих

Язык украинских для глухонемых должен быть избавлен от всех жестов, в которых есть хотя бы намёк на русскость.

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