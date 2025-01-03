🇷🇺 Слышал ли уважаемый читатель что-нибудь о Международном совете российских соотечественников (МСРС)? Вот и мы не слышали, о он, оказывается, существует.
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🇷🇺 Слышал ли уважаемый читатель что-нибудь о Международном совете российских соотечественников (МСРС)? Вот и мы не слышали, о он, оказывается, существует.
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