В центре Владивостока изменится схема движения

Во Владивостоке на Первой Речке изменится схема движения, сообщает PRIMPRESS. Для увеличения пропускной способности в районе остановки общественного транспорта «Первая Речка» введут запрет остановки и стоянки машин.
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