Подробности сделки Израиля и ХАМАС

В ходе непрямых переговоров о сделке с ХАМАС в Дохе 15-16 августа Израиль согласился сократить число палестинских заключенных, на освобождение которых он может наложить вето в рамках соглашения, в обмен на увеличение числа израильских заложников, которые ХАМАС будет освобождать в каждую из шести недель на первой фазе сделки.
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