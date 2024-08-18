Подробности сделки Израиля и ХАМАС

В ходе непрямых переговоров о сделке с ХАМАС в Дохе 15-16 августа Израиль согласился сократить число палестинских заключенных, на освобождение которых он может наложить вето в рамках соглашения, в обмен на увеличение числа израильских заложников, которые ХАМАС будет освобождать в каждую из шести недель на первой фазе сделки.