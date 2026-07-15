Ремилитаризация Германии забуксовала: Бундесверу не хватает желающих воевать с Россией

В ФРГ резко выросло число граждан, которые заранее заявляют отказ от военной службы по убеждениям.За первое полугодие 2026 года Федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества получило 5 862 заявления, тогда как за весь 2025 год их было 3 867, а в 2024 году — 2 998.