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Царьград

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Рыбальченко предложил льготы на автошколы для отцов с детьми

Рыбальченко предложил льготы на автошколы для отцов с детьми

Сергей Рыбальченко из Общественной палаты РФ предложил обучать отцов дошкольников в автошколах на льготных условиях.

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