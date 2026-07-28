Женский юмор: неожиданные повороты

Женский юмор — явление самобытное. В нём сочетаются неожиданные повороты и искренность. Эта подборка доказывает, что представительницы прекрасного пола умеют шутить ничуть не хуже мужчин, просто их шутки — другие.
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