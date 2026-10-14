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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Юрист перечислила шутливые слова, из-за которых банк может заморозить счет

Юрист перечислила шутливые слова, из-за которых банк может заморозить счет

Системы мониторинга ориентированы на ключевые слова и контекстные связки, вне зависимости от интонации автора Шутки, которые кажутся безобидными в комментариях к переводам денег, могут привести к блокировке карты, предупредила агентство "Прайм" Мери Валишвили, магистр права и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.

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