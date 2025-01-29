Росавиация разослала рекомендации по безопасности полетов при сбоях навигации

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых средств автоматизации управления движением и навигации.
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