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«Выгнать их отсюда и выставить счет по максимуму»: в Польше готовят расправу над обнаглевшей Украиной

«Выгнать их отсюда и выставить счет по максимуму»: в Польше готовят расправу над обнаглевшей Украиной

Телеканал "78" Польские политики решили обвинить Украину в подлом отношении к Варшаве и назвали проблемы соседней страны «чужим цирком».

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