Военнослужащие рассказали, как проведут Новый год на передовой

скриншот видео У бойцов на передовой празднование Нового года будет отличаться от того, как празднуют его на гражданке: они не смогут посмотреть выступление президента РФ Владимира Путина, не услышат бой курантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии