Пока ведомства рапортуют о росте зарплат и успехах импортозамещения, покупатель оценивает экономику по более простому показателю: сколько продуктов он может положить в корзину на заработанные деньги.
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Даже до конца этот бред не дочитал, в СССР киловатт электроэнергии стоил 4 копейки, и эта стоимость сохранялась десятилетиями, и это была стабильность, люди платили копейки за коммуналку, цена продукции десятилетиями штамповалась на сковородках, совках, калошах, и т.д., а перекупов и спекулянтов ждали нары, зато была стабильность, зато каждый ребёнок гарантированно имел место в детском саду, каждый гражданин имел право на квалифицированное мед.обслуживание и ещё кучу плюшек, Ланская укуси себя за пятку и засунь свой высер себе под подушку