Alaska Airlines рассказала о причинах неполадок на своих Boeing 737-9 MAX

Авиакомпания из Соединенных Штатов Alaska Airlines на своем сайте сообщила, что в результате проверок было найдено оборудование, которые не закрепили на некоторых самолетах Boeing 737-9 MAX, сообщает РИА Новости.
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