Надежда Бабкина рассказала о вере в астрологию и нумерологию

Российская певица Надежда Бабкина рассказала о своем отношении к астрологии и нумерологии. «Люди, которые этим занимаются, образование имеют, МГУ заканчивают, серьезные факультеты, проходят кучу подготовок.
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