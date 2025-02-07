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Царьград

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В России после массовых проверок начали закрывать "Светофоры"

В России после массовых проверок начали закрывать "Светофоры"

Пока речь идёт о магазинах в Северо-Западном и Центральном федеральных округахМагзины-дискаунтеры "Светофор" будут закрываться в России после массовых проверок.

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