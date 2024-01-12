Jawa 350 Special: спортивная легенда в современной версии

Jawa 350 Special создавался как память о былой спортивной и дорожной славе техники. Хотя не все получилось, как хотелось, но этот мотоцикл обладает очень привлекательным дизайном и рядом других положительных качеств.
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