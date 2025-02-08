Политика как он...
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Политика как она есть

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Как находить артефакты в Civilization 7: гайд

Как находить артефакты в Civilization 7: гайд

Последняя эпоха Civilization 7, современность, отличается от предыдущих быстрой индустриализацией, технологическим прорывом и, конечно же, погоней за историческими артефактами — для тех, кто рассчитывает достичь культурной победы.

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