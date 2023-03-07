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Поттер – второй английский тренер, выигравший 5 матчей за сезон ЛЧ. Ранее это удавалось Робсону с «Ньюкаслом»

Грэм Поттер стал вторым английским тренером, выигравшим 5 матчей Лиги чемпионов за сезон.  «Челси» под руководством 47-летнего специалиста одержал победу над дортмундской «Боруссией» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

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