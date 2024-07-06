А как скакали, как скакали. Доскакались что мозги опу провалились, думать стало нечем. Очень жаль простых людей детишек стариков. Зеленского и всю верхушку Украины повесить на Банковой

Natalija Osminina

Во-первых украинством заражены 80% жителей Украины, независимо от возраста и пола. Дети с 5 лет и до самой смерти от старости. Во-вторых, эпидемия не знает границ. И жалеть в этом случае надо не только украинцев, а беспокоиться о том, чтобы зараза -холера и тиф не переметнулись на солдат СВО и население России.