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“В Днепре плавают трупы”: журналист Малькевич рассказал, как ВСУ отравили воду в Херсоне

“В Днепре плавают трупы”: журналист Малькевич рассказал, как ВСУ отравили воду в Херсоне

Украина скрывает диагноз заболевших солдат В украинских СМИ появляются сообщения о “загадочной эпидемии”, которая распространяется на территории Херсона и подконтрольной Украине территории Херсонской области.

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
А как скакали, как скакали. Доскакались что мозги опу провалились, думать стало нечем. Очень жаль простых людей детишек стариков. Зеленского и всю верхушку Украины повесить на Банковой
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23 час.
Natalija Osminina
Во-первых украинством заражены 80% жителей Украины, независимо от возраста и пола. Дети с 5 лет и до самой смерти от старости. Во-вторых, эпидемия не знает границ. И жалеть в этом случае надо не только украинцев, а  беспокоиться о том, чтобы зараза -холера и тиф не переметнулись на солдат СВО и население России.
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22 час.
Lana
Сколько веревочке не виться...
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20 час.

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