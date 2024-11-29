МЧС призвало россиян заранее собрать "тревожный чемоданчик"

Россиянам, проживающим в тех регионах страны, где природные катаклизмы являются частым явлением, а также велика вероятность возникновения вооруженных конфликтов, лучше заранее собрать все необходимое на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии