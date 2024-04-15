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ВС РФ уничтожили дронами склад снарядов и технику ВСУ на донецком направлении

ВС РФ уничтожили дронами склад снарядов и технику ВСУ на донецком направлении

Скриншот из видео Военные "Южной" группировки войск уничтожили ударными FPV-беспилотниками склад снарядов и технику военнослужащих ВСУ и украинских националистов на донецком направлении в зоне спецоперации РФ.

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